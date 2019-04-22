В воскресенье, 21 апреля, вечером на Майдане Незалежности в Киеве мужчина похитил полицейский автомобиль и сбил на нем патрульную. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции.

В 23:50 на перекрестке улиц Крещатик и Михайловская экипаж патрульной полиции отрабатывал вызов «Хулиганство» - буянила нетрезвая компания.

«Прибыв на вызов, патрульные начали разбираться в ситуации и устанавливать подробности происшествия. В это время к служебному автомобилю Toyota Prius внезапно подбежал неизвестный мужчина и сел за руль служебного авто. Далее резко нажав на педаль газа он начал движение, при этом сбил патрульную полицейскую, которая пыталась его остановить, и совершил похищение служебного авто», - говорится в сообщении.

Через некоторое время в ходе организованных мероприятий по преследованию на Железнодорожном шоссе, 7, похищенный служебный автомобиль был заблокирован и остановлен экипажами патрульной полиции, злоумышленник задержан согласно ст. 208 УПК.

Патрульную госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом ЗЧМТ, СГМ. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Задержанный – 21-летний уроженец Ривненской области.

Департаментом патрульной полиции проводится проверка.