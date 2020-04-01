Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении полицейскому роты Управление патрульной полиции в городе Одесса в завладении чужим имуществом путем обмана, причинившее значительный ущерб потерпевшему (ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро, досудебным расследованием установлено, что подозреваемый с 2014 года работал продавцом непродовольственных товаров и был призван на военную службу в Вооруженные силы Украины. В период службы работодатель платил ему зарплату.

В сентябре 2016 подозреваемый уволился из рядов ВСУ и не сообщил об этом своему работодателю, таким образом мошенническим способом продолжал завладевать денежными средствами предприятия.

В июле 2017 подозреваемый стал работником Управления патрульной полиции в Одессе, не сообщив руководству о своем предыдущем месте работы, дополнительный доход не декларировал. А бывшему работодателю продолжал сообщать о прохождении им военной службы.

Таким образом подозреваемый в течение 2016-2019 годов незаконно завладел денежными средствами в сумме 215 971 гривен.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Одесской области. Оперативное сопровождение - Одесское управление ДВБ Национальной полиции Украины.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок от 1 до 2 лет, или ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 3 лет.