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В Берегово Закарпатской области  произошла массовая драка среди цыганского населения.

Как сообщает Mukachevo.net со ссылкой на собственные источники, в правоохранительных органах в драке приняли участие около 100 человек.

Происшествие случилось сегодня в Берегово вблизи отдельного хутора. Известно, что к местным ромам пришли выяснять отношения ромы из соседнего села Яноши.

В массовой драке участвовало около сотни человек.

Известно, что конфликт произошел из-за внутренних споров, а в Береговскую ЦРБ поступают пострадавшие, которых несколько десятков.

В Главном управлении национальной полиции Закарпатья подтвердили информацию о массовой драке.

«Сегодня, 21 апреля, в 13:31 на линию «102» поступило сообщение о том, что в городе Берегово в лагере происходит драка между лицами. На место были отправлены следственно-оперативная группа», - отмечают правоохранители.

Впоследствии в полиции добавили, что пока официально в Береговскую больницу обратился только 1 человек.

Производство было зарегистрировано еще вчера, ведь вчера была первая часть этой драки, по статье 296 УК, именно хулиганство.
ForUm

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