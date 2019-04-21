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Погода в Украине завтра, 22 апреля, будет теплой и без осадков. Об этом сообщили в Facebook Украинского гидрометцентра.

Отмечается, что завтра в Украине без осадков, лишь ночью в западных областях, днем в Карпатском регионе местами небольшой дождь.

Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура на Правобережье ночью +1-6 градусов тепла, заморозки на поверхности почвы 0-4 градусов, на Левобережье сильные заморозки в воздухе 0-3 градусов; температура днем +13-18 градусов.

Ранее сообщалось, что с 21 по 23 апреля в большинстве областей Украины ожидаются заморозки. В частности, 22 апреля на Левобережье сильные заморозки в воздухе 0-3 градусов (ІІ уровень опасности, оранжевый). 23 апреля в большинстве областей заморозки на поверхности почвы 0-3 градусов (I уровень опасности, желтый).
ForUm

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