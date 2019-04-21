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С 21 по 23 апреля в большинстве областей Украины ожидаются заморозки. Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным Укргидрометцентра, 21 апреля на Левобережье заморозки на поверхности почвы 0-5 градусов (I уровень опасности, желтый).

Ночью 22 апреля на Левобережье сильные заморозки в воздухе 0-3 градусов (ІІ уровень опасности, оранжевый).

Кроме того, 23 апреля в большинстве областей заморозки на поверхности почвы 0-3 градусов (I уровень опасности, желтый).

Напомним, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Украине предупредила о значительную снеголавинной опасности в горах Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей.
ForUm

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