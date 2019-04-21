Папа Римский Франциск вспомнил Украину в своей речи в Ватикане 21 апреля, когда христиане отмечают праздник Воскресения Христова по Григорианскому календарю. Об этом сообщает ВВС-Украина.

«Пусть эта Пасха принесет удовольствие для жителей восточной Украины, страдающих от продолжающегося конфликта», - сказал Папа Римский.

«Пусть Господь поощрит инициативы гуманитарной помощи и те, которые направлены на достижение долговременного мира», - добавил он.

Ежегодно на Пасху Папа Римский проводит мессу на площади Святого Петра в Ватикане и провозглашает речь.

В воскресенье, 21 апреля, христиане западного обряда отмечают Воскресенье Господнее, а восточного - празднуют Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье, последнее торжественное событие перед началом Страстной недели, которая закончится Светлым Христовым Воскресением.