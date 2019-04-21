В Деснянском районе Киева на одном из избирательных участков полиция задержала избирателя, который сфотографировал свой бюллетень.

Об этом сообщает гражданская сеть Опора.

Правоохранители допросили избирателя, свидетелей и попросили удалить фото. После этого следственно-оперативная группа забрала избирателя в участок.

Наблюдатель Опоры составила акт о нарушении, однако его согласился подписать только один свидетель.

Согласно части 1 статьи 7 Закона О выборах Президента Украины, голосование на выборах Президента Украины является тайным: контроль за волеизъявлением избирателей запрещается. Фотографирование, видеофиксация результатов волеизъявления избирателей в кабине для тайного голосования, а также демонстрация избирателем результатов волеизъявления в помещении для голосования запрещаются и являются нарушением тайны голосования.

Кроме того, согласно статье 159 Уголовного кодекса Украины, умышленное нарушение тайны голосования при проведении выборов наказывается штрафом от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет.

21 апреля в Украине проходит второй тур выборов президента.