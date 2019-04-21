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20 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза противник применил запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Об этом говорится в утренней сводке штаба сил ООС.

Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток» противник девять раз обстрелял позиции наших подразделений:

  • дважды из минометов калибров 120 и 82 мм и станковых противотанковых гранатометов – в районе села Павлополь;
  • из минометов калибра 82 мм и вооружения боевых машин пехоты – в районе населенного пункта Опытное;
  • дважды со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – возле населенного пункта Пески;
  • дважды из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – вблизи населенного пункта Авдеевка;
  • дважды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Гнутово.
 

В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Север» противник из минометов калибра 120 мм обстреляли позиции Объединенных сил возле хутора Свободный.

От начала текущих суток обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

«На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. По данным разведки, 20 апреля четыре оккупанта были уничтожены, шесть захватчиков – ранены», - отметили в штабе ООС.

Напонмим, вчера в СЦКК собщили, что оккупанты стягивают тяжелое вооружение к линии разграничения.
ForUm

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