Вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники в нарушение Минских договоренностей и далее собирают тяжелое вооружение в зоне, где его размещение запрещено.

Об этом сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) на странице штаба ООС в Facebook.

«Украинская сторона СЦКК сообщает, что вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники продолжают грубо нарушать Минские договоренности, концентрируя тяжелое вооружение в зоне, где его размещение запрещено согласно пункту 5 Меморандума от 19 сентября 2014 года», - говорится в сообщении.

В частности, по данным ежедневного отчета СММ ОБСЕ, беспилотный летательный аппарат Миссии зафиксировал вооружение, которое принадлежит наемникам вооруженных формирований Российской Федерации. На неподконтрольных правительству Украины территориях также обнаружено вооружение, размещенное с нарушением линий отвода.

В то же время, представители Миссии ОБСЕ сообщили, что незаконные вооруженные формирования РФ постоянно ограничивают свободу передвижения и запрещают доступ наблюдательной мониторинговой миссии на неподконтрольных правительству территориях, что является грубым нарушением.

«Так, члены вооруженных формирований отказали патрулю Миссии в проезде на север через блокпост, расположенный на южном крае участка разграничения в районе населенного пункта Золотое. Еще в двух отдельных случаях на блокпосту вооруженных формирований, размещенном у населенного пункта Заиченко, боевики отказали патрулям Миссии в проезде к населенному пункту Саханка ... ссылаясь на «снайперский огонь» и проведение «работ по разминированию» в этом районе», - отмечают в СЦКК.

Кроме этого, в неподконтрольном правительству Украины районе на блокпосту возле населенного пункта Луково Донецкой области представителям Миссии было отказано в проезде после того, как наблюдатели не стали предъявлять план патрулирования.

А на блокпосту вблизи населенного пункта Безымянное боевики отказали патрулю Миссии в проезде в западном направлении, сославшись на то, что «в этом районе проводится комплекс мероприятий». Также наемники отказали патрулю Миссии в проезде по автодороге вблизи населенного пункта.

«Украинская сторона СЦКК отмечает, что указанные действия российских оккупантов свидетельствуют о нежелании соблюдать Минские договоренности, об откровенном игнорировании ими взятых на себя обязательств в рамках консультаций Трехсторонней контактной группы по отводу тяжелого вооружения по всей линии разграничения сторон. А специальное блокирование и запрет доступа патрулей СММ ОБСЕ членами вооруженных формирований Российской Федерации является очередным подтверждением сокрытия преступных действий и намерений оккупированной власти, ее заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта на Донбассе», - заявили в СЦКК.

Напомним, глава ОБСЕ призвал продолжить переговоры о «пасхальном» перемирии.