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Действующий председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак выразил глубокое сожаление по поводу того, что Трехсторонняя контактная группа и ее рабочая группа по вопросам безопасности не смогли договориться о перемирии. Об этом сообщается на сайте ОБСЕ.

Он подчеркнул необходимость не только возобновить перемирие, но и договориться об устойчивом и необратимом прекращении огня.

«Каждый день люди на востоке Украины испытывают трудности. Обязанность сторон - гарантировать безопасную и надежную среду, и это является ключевым условием для любого позитивного развития, включая улучшение тяжелой гуманитарной ситуации», - сказал Лайчак.

Он также призывает стороны продолжить переговоры, чтобы добиться и сохранить приверженность прекращению огня.

Накануне ТКГ не удалось договориться о пасхальном перемирии.
ForUm

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