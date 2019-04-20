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Российские оккупационные войска продолжают нарушать режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе. 

Об этом сообщил на брифинге в субботу представитель Минобороны полковник Александр Мотузяник.

Как сообщается, по состоянию на 12:00 боевики 4 раза обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. При этом враг применял запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Так, с минометов 120-го калибра было выпущено 20 мин по позициям украинских военных вблизи Павлополя. Обстрел сопровождался выстрелами из станковых пулеметов.

Ситуация на Донбассе по состоянию на 20 апреля 2019

Из пулеметов были обстреляны военнослужащие Объединенных сил в районе Песков. Обстрел длился около 15 минут. Позже враг осуществил минометный обстрел.

Из минометов калибра 82 мм боевики обстреливали позиции подразделений Объединенных сил рядом с Опытным. Обстрел продолжался почти полчаса. За это время были выпущены 10 мин.

«На данный момент ситуация стабильная, потерь в рядах украинских войск нет, подразделения Объединенных сил находятся в готовности к любым провокациям со стороны российско-оккупационных войск», - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Луганской области на блокпосту «Петропавловка» бойцы батальона патрульной службы особого назначения «Луганск-1» задержали боевика разведывательного взвода «ЛНР».
ForUm

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