Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
«Вчера на блокпосту «Петропавловка» Станично-Луганского района ... при проверке документов пассажиров автобуса был выявлен и задержан 46-летний мужчина, который в специальной полицейской базе значился как лицо, участвовавшее в незаконных вооруженных формированиях», - говорится в сообщении.
В настоящее время работники правоохранительных органов установили, что мужчина в период с марта по июнь 2015 года проходил службу в разведывательном взводе «ополчения», который дислоцировался в городе Ровеньки Луганской области.
Сейчас задержанного передали в Управление СБУ в Луганской области для проведения проверки.
Напомним, сегодня боевики обстреляли подразделения ООС из минометов.
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