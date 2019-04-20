Бойцы батальона «Луганск-1» задержали боевика из разведывательного взвода незаконного вооруженного формирования так называемой «ЛНР».

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

«Вчера на блокпосту «Петропавловка» Станично-Луганского района ... при проверке документов пассажиров автобуса был выявлен и задержан 46-летний мужчина, который в специальной полицейской базе значился как лицо, участвовавшее в незаконных вооруженных формированиях», - говорится в сообщении.

В настоящее время работники правоохранительных органов установили, что мужчина в период с марта по июнь 2015 года проходил службу в разведывательном взводе «ополчения», который дислоцировался в городе Ровеньки Луганской области.