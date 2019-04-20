В Ивано-Франковской области 19 апреля пиротехники уничтожили 22 взрывоопасных предмета. Об этом сообщает пресс-служба управления ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Так, 19 апреля группой пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Управления ГСЧС в области в селе Ямница Тысменицкого района были уничтожены два 152 мм артиллерийских снаряда, четыре 76 мм артиллерийских снаряда, восемь 45 мм артиллерийских снарядов, одна 105 мм артиллерийская мина и три 82 мм артиллерийские мины времен Второй мировой войны, обнаруженные на открытой территории возле реки Быстрица.

Кроме того, в селе Нижний Березов Косовского района уничтожены три 82 мм артиллерийские мины и одну ручную гранату Ф-1 времен Второй мировой войны.