В Казахстане в результате крупного ДТП погибли 11 человек.

Об этом сообщает Казинформ со ссылкой на пресс-службу МВД.

«20 апреля около 5 часов утра в Кордайском районе Жамбылской области на 181 км автодороги Алматы-Ташкент произошло столкновение машины марки Toyota Camry с припаркованным вдоль дороги грузовым автомобилем. Следовавший по трассе пассажирский автобус, избегая столкновения с вышеуказанными автотранспортными средствами, опрокинулся», - говорится в сообщении.

По данным МВД, на месте ДТП погибли 8 человек, 32 пострадавших были доставлены в медицинские учреждения, где от полученных травм скончались еще 3 человека.

В аварийно-спасательных работах задействованы порядка 50 человек и 15 единиц техники оперативно-спасательных служб, медицины катастроф и полиции области, а также вертолетная техника.

Отмечается, что по факту инцидента открыто досудебное расследование по ст. 345 ч. 4 Уголовного кодекса Казахстана.