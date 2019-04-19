Несмотря на объявленное в одностороннем порядке пасхальное перемирие, вооруженные формирования Российской Федерации 18 апреля 10 раз нарушили режим прекращения огня, при этом дважды применили запрещенное минскими договоренностями вооружение – минометы калибра 82 мм и вооружения танка.

Враг также обстреливал военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, говорится в сводке штаба ООС.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник восемь раз обстрелял позиции наших подразделений, из них: трижды из минометов калибра 82 мм, вооружение танка, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе села Павлополь; из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - у села Водяное; дважды из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Лебединское; со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Пески; из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе села Талаковка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» враг обстрелял позиции Объединенных сил: со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Светлодарск; из ручных противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Крымское.

Вследствие обстрелов один военный ранен.

Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 18 апреля трех оккупантов было уничтожено, еще пятеро – ранены.

С начала текущих суток противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На все обстрелы противника наши защитники дали адекватный ответ. Потери оккупантов уточняются.