Наблюдатели СММ ОБСЕ в сопровождении членов вооруженных формирований Российской Федерации, на улице Лизы Чайкиной, 10, на западной окраине населенного пункта Золотое-5 (Михайловка) на оккупированной территории видели воронку во дворе около четырех метров к северу от двухэтажного дома и 14 разбитых окон, около 150 осколочных повреждений на стене того же дома.

Об этом сообщает Украинская сторона СЦКК.

Кроме того, на этой улице, в соседнем доме члены патруля Миссии также видели четыре разбитых окна и около 30 осколочных повреждений в стене с южной стороны двухэтажного дома. Житель дома сообщил, что обстрел в данном районе произошел 14 апреля, около 19:20, когда он с женой были в своей квартире, на втором этаже. Он добавил, что жители квартиры на первом этаже, а это молодая семья с двумя дочерьми 5 и 11 лет, также находились дома. По оценке СММ, повреждения двух домов произошли в результате разрывов гранат с автоматического гранатомета, выпущенных с западно-северо-западного направления.

В то же время, на улице Дундича 5, примерно в 200 м к востоку от ул. Лизы Чайкиной, члены патруля Миссии увидели воронку во дворе, ориентировочно в 40 метрах с западной стороны двухэтажного дома. По их оценке, воронка образовалась в результате разрыва выстрела из реактивного гранатомета типа ПГ-7, выпущенного из западно-северо-западного направления.

Тем временем на улице Первомайской 1 на северо-западной стороне Золотого-5 (Михайловки), наблюдатели видели воронку во дворе, около 2 метров с восточной стороны от нежилого одноэтажного дома и на расстоянии примерно 6 метров на юг другого жилого помещения, расположенного по тому же адресу. Команда СММ увидела еще одну воронку в 25 метрах к востоку от нежилого здания и 2 разбиты окна на той же стороне.

В то же время, обследуя территории, наблюдатели видели 2 разбитых окна и осколочные повреждения еще и на южной стороне жилого дома. Житель дома, 38-летний мужчина, сообщил, что обстрел произошел 14 апреля, около 19:50, когда он находился в своей квартире вместе с женой и сыном.

На улице Почтовой 9, ориентировочно в 80 метрах к востоку от предыдущих домов, которые были обстреляны врагом, наблюдатели видели пробоину диаметром около 40 сантиметров на восточной стороне крыши, еще 2 разбиты окна и осколочные повреждения одноэтажного дома. Наблюдатели также обнаружили осколочные повреждения на западной стороне хозяйственной постройки и на северной стороне гаража. Житель дома, 55-летний мужчина, сообщил о том, что обстрел в этом районе произошло 14 апреля, около 19:45, когда он находился во дворе дома вместе с братом.

На улице Мира 4, что на юго-восточной стороне Золотого-5 (Михайловки) наблюдатели видели пробоину окне с западной стороны второго этажа здания функционирующей школы. А также повреждения окна с северной стороны одноэтажного здания, расположенного к западу от основного здания школы. Сотрудница школы сообщила о том, что вечером 14 апреля, когда произошел обстрел, учеников на территории школы не было. Начиная с декабря 2018, данная школа получила повреждения 8 раз.

По оценке, все вышеуказанные повреждения образовались в результате разрывов гранат с автоматического гранатомета ОГ-9 или ОП-15.

«Максимальная дальность стрельбы примененного для обстрела вооружения ОГ-9, ОП-15, РПГ-7 не превышает 800 метров, а позиции Вооруженных сил Украины находятся на расстояниях более 2,4 км от поврежденных домов. На расстояниях, достаточных для поражения поврежденных домов, находятся исключительно вооруженные формирования Российской Федерации», - подчеркнули в СЦКК.

При детальном изучении расстояния, профиля, тактико-технических характеристик применяемого вооружения, направления, с которого велся обстрел, а также порядка размещения позиций подразделений Объединенных сил и вооруженных формирований Российской Федерации, становится понятным о непричастности подразделений Объединенных сил к обстрелу жилых домов мирных жителей Золотого-5.

В СЦКК отметили, что накануне 14 апреля 2019 с этого же позиционного района боевики осуществили обстрел н.п. Золоте-4, на подконтрольной правительству Украины территории с использованием аналогичного вооружения. В результате обстрела были повреждены шесть жилых домов.