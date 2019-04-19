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Национальный парк урочище «Межигорье» задолжал 13,6 млн грн за электроэнергию. ДТЭК Киевские электросети обратился в Вышгородское РОВД Киевской области из-за бездоговорного потребления электроэнергии «Межигорьем», находящимся под управлением Агентства по розыску и менеджмента активов (АРМА), сообщает пресс-служба компании.

«В течение 11 месяцев, которые АРМА является управляющим объекта - агентство так и не заключило договор о поставках и распределении электроэнергии с одной из энергоснабжающих компаний, не имеет договора по распределению электрической энергии. Соответственно, электроэнергия потребляется без договора, что является нарушением закона «О рынке электрической энергии», - говорится в сообщении.

15 апреля ДТЭК Киевские электросети обратился в полицию.

«Это является нарушением закона Украины «О рынке электрической энергии» и Правил розничного рынка электрической энергии» и подпадает под признаки уголовной схемы в соответствии со статьей 188-1 УК «Похищение электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования», - заявили в компании.

Национальный парк урочище «Межигорье» был передан в управление государственному агентству АРМА 29 мая 2018 года.  

ДТЭК Киевские электросети неоднократно обращался к АРМА с предложением заключить договор на распределение электрической энергии, в частности последний раз – 18 января 2019, однако ответа не получила. Поэтому компанией было принято решение ограничить подачу электроэнергии на объект по процедуре предусмотренной законодательством. Для этого в марте компанией было направлено в АРМА официальное обращение по доступу на подстанцию ​​«ПС-110 Прибрежная» для проведения отключения объекта. Однако работники ДТЭК Киевские электросети дважды были не допущены к подстанции третьими лицами в камуфляже, которые представлялись представителями ОО НПУ «Межигорье». Имеют ли эти лица связь с АРМА - компании неизвестно.

При попытке отключения ДТЭК Киевские электросети составил официальные акты о недопуске и самовольном подключении к электросетям от 25.03.2019 и 8.04.2019 и направил их в АРМА. Недопуск оператора системы распределения к объекту для отключения, является грубым нарушением законодательства.
ForUm

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