Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины пришла к соглашению о необходимости объявления «пасхального перемирия».

Об этом заявил журналистам спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, сообщает БЕЛТА.

«ТКГ сошлась во мнении о необходимости перемирия и договорилась провести дополнительную видеоконференцию 18 апреля для его окончательного согласования», - сказал он.

По словам Сайдика, вопрос подготовки к перемирию по случаю пасхальных праздников был основным на заседании рабочей подгруппы по безопасности. Кроме того, подгруппа также обсудила дополнительные меры по обеспечению безопасности и гуманитарного разминирования.

Участники экономической рабочей группы выразили обеспокоенность ситуацией, возникшей в начале месяца вокруг компании «Вода Донбасса» в связи с перебоями электроснабжения, рассказал Сайдик.

Он сообщил, что координатор гуманитарной рабочей группы посол Тони Фриш представил результаты своего визита на восток Украины 3-9 апреля, в ходе которого он встречался с удерживаемыми лицами, их родными и близкими, а также с родственниками пропавших без вести.

«Фриш посетил лиц, содержащихся в тюрьме в Мариуполе. Хотелось бы в этой связи напомнить, что по международному гуманитарному праву Международный комитет Красного Креста должен иметь доступ к этим лицам по обе стороны от линии столкновения. МККК пока имеет такой доступ только на территории, подконтрольной правительству Украины», - сказал дипломат.

На вопрос о том, обсуждались в ТКГ выборы Президента Украины, Сайдик ответил отрицательно.

Напомним, на заседании Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции 7 марта Украина договорилась об объявлении нового режима тишины в Донбассе с 00:00 8 марта.

Перед этим ТГК объявляла об очередном «бессрочном и постоянном» прекращении огня, начиная с полуночи 29 декабря 2018, по случаю новогодних и рождественских праздников. Оно было нарушено почти сразу после начала, как и все предыдущие перемирие.