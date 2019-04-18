Мэр Киева Виталий Кличко в Facebook опубликовал видео демонтажа Шулявского путепровода, снятое с нескольких ракурсов.

«На Шулявском путепроводе завершают демонтаж прогонов моста над проспектом Победы. До конца апреля путепровод демонтируют полностью», - отметил мэр.

Работы на объекте продолжаются беспрерывно, Шулявский мост разбирают на блоки, которые затем утилизируют. Рабочие для этого используют «мегадомкрат» ABC, привезенный из Нидерландов. Домкрат позволяет в короткие сроки разбирать и собирать мосты, и это осуществляется большими модульными блоками – путепровод разрезают и разбирают на части, которые затем вывозят.

Важно, что основную часть работ стараются осуществлять в темное время суток, чтобы минимизировать необходимость перекрытия движения транспорта.

Как сообщал ForUm, разбирать старый мост начали в ночь с 16 на 17 марта.

Проект реконструкции Шулявского путепровода в Киеве предусматривает строительство развязки в форме неполного листа клевера – моста с тремя съездами. По оценкам специалистов, после реконструкции пропускная способность путепровода увеличится на 20 процентов. Длина нового путепровода составит 158 метров, он будет иметь шесть полос. Левоповоротные съезды будут иметь длину 293 метра и 2 полосы движения, правоповоротные длиной 561 метр – также с 2 полосами движения. На новой развязке построят велодорожку шириной 2 м и общей длиной 985 м. На одном из участков трасса для велосипедистов будет проходить под землей.

Общая стоимость реконструкции – 830,12 млн грн.

Продолжительность строительства - 17 месяцев. Стартовало оно с осени прошлого года, когда начали подготовительные работы. В частности, и переложение коммуникаций.