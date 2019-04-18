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Национальное агентство по предупреждению коррупции по результатам полной проверки декларации народного депутата Александра Супруненко выявило предоставление недостоверных сведений на общую сумму более 5,9 млн грн, сообщает пресс-служба НАПК.

Отмечается, что депутат в декларации 2015 года недостоверно указал сумму собственных средств на счете в банке. Кроме того, он вообще не указал средства на банковских счетах жены и полученный ею доход от предоставления имущества в лизинг, аренду или субаренду и в виде страховых выплат.

О признаках уголовного правонарушения Национальное агентство сообщило в Национальное антикоррупционное бюро.
ForUm

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