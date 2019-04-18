В Киеве в 4 раза уменьшилось количество краж авто и втрое меньше грабежей.

Об этом шла речь на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам соблюдения законности, правопорядка и предотвращения коррупции, сообщает пресс-служба горсовета.

Так, по данным столичной полиции, правоохранители за 3 месяца 2019 осуществили 270 тысяч выездов на место преступления. Это почти 3 тысячи вызовов в сутки. В среднем ежедневно в столице регистрируется 180 уголовных правонарушений.

По расчетам на 10 тыс. населения, преступность в Киеве составляет 55,3%. Это меньше, чем за аналогичный период прошлого года на два с половиной процента. Следственными подразделениями было направлено в суд почти 4 тыс. уголовных производств. С начала года было задержано 7 преступных групп.

«В течение первого квартала не произошло существенных всплесков преступности. Уровень раскрытия преступлений за этот период – 17%. Это больше, чем в прошлые годы, потому что имели показатель и в 13%, и даже в 8%. Большая часть правонарушений, а это 60%, - имущественного характера. Полицией зафиксировано 7700 квартирных краж, более 400 грабежей, 69 разбойных нападений и почти две сотни угонов транспорта. Если сравнивать с прошлыми годами, тогда осуществлялось около 17 грабежей в день, сегодня - 5. Кроме того, в 4 раза уменьшились кражи автомобилей», - отметил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

Значительную часть преступлений 40% - совершают не жильцы Киева, преимущественно иностранцы. Поэтому столичная полиция наладила тесное сотрудничество с Государственной пограничной службой, СБУ и Миграционной службой.

Согласно данным полиции, за три месяца 2019 году в Киеве было обнаружено 1160 фактов оборота наркотиков, это почти на 300 больше, чем в прошлом. Задержаны 3 группировки, сбывавшие незаконные вещества через Интернет. Всего было изъято 26 кг наркотиков общей стоимостью 6 млн грн.

Также полиция значительное внимание уделяет незаконному обороту оружия. С начала года в Киеве было изъято 90 единиц огнестрельного оружия, 3 ручных противотанковых гранатомета, 17 гранат, 9000 патронов, мина, полтора килограмма взрывчатки.