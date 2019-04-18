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Настоятель храма в честь Архистратига Михаила Украинской Православной Церкви в селе Волосское Днепропетровской  области протоиерей Андрей Пинчук за три года сумел возродить «депрессивное» село.

Фото: УПЦ

Отец Андрей стал священником в селе 16 лет назад, сообщает «Фома в Украине». 
 
«Я всегда был добрым батюшкой, меня здесь все любили», — поделился он.
 
На выборах старосты за священника проголосовали почти 90% односельчан. По словам жителей, до прихода отца Андрея село было в очень плачевном состоянии, «депрессивной общиной».
 
Раньше 90% сельчан не имели доступа к питьевой воде. За эти три года в населенный пункт провели воду, свет, также в нём наладили вывоз мусора. В местной школе преодолели коррупцию, в ней строят с нуля трехэтажный корпус с маленькой обсерваторией.
 
«На реформирование села ушло около 3 миллионов долларов. Это огромные деньги, которые пришли в наше село благодаря облсовету, сельскому совету, Правительству Швейцарии и населению», — рассказал отец Андрей.
 
В планах священнослужителя и старосты — запустить в селе эко-туристический маршрут, построить набережную и плавучий остров. 
 
Протоиерей Андрей Пинчук — также один из создателей всеукраинского благотворительного фонда «Помогаем», воспитывает 13 детей. Летом 2014 года Свято-Михайловский приход УПЦ и фонд «Помогаем» организовали в селе центр для переселенцев с Донбасса, в котором жили около 700 человек.
ForUm

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