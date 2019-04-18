В данный момент в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе находятся почти 50 тыс. военнослужащих.

Об этом заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос во время сдачи кровь для раненых украинских военных в Главном военном клиническом госпитале, сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

«Пока вы думаете о политике, в киевский военный госпиталь с «передка» уже несколько дней подряд подвозят раненых. Шестой год войны. На передовой сегодня почти 50 тыс. бойцов. Не забывайте о них. Сдал для них кровь и вас приглашаю», - сказал Кривонос.