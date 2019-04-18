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Не идти на выборы, мотивируя свой отказ тем, что «все уж решено» - глубокое заблуждение, так как голосами тех, кто не придет на избирательный участок, могут воспользоваться, но не ради их блага.

Фото: УПЦ

Об этом написал на своем канале в Теlegram накануне второго тура президентских выборов в Украине митрополит Запорожский и Мариупольский Украинской Православной Церкви Лука.

Митрополит УПЦ призвал верующих участвовать в выборах Президента, однако не продавать свой голос «за несколько серебряников».

«Многие готовы, находясь в нужде, продать свой голос за несколько серебряников, совершенно не задумываясь, что, получив их сейчас, в течение следующей пятилетки нечистоплотные люди, оставшиеся у власти, из их карманов незаметно при помощи различных схем вытянут сотни тысяч», - написал он.

Владыка отметил, что украинцы «сами причастны к тому, что происходит в нашей стране». 

«Задумайтесь: мы не ходим на выборы, тем самым лишая себя гражданского права принять участие в формировании власти. Забываем молиться о вразумлении наших властей, а лишь виним в происходящем, вместо того, чтобы попросить Господа о помощи», - пишет митрополит Лука.

«Так давайте же откроем наконец свои глаза и уши, начнем думать, перестанем умиленно внимать лжи, выполним свой гражданский долг и, с помощью Божией, внесем лепту в развитие нашей страны ради себя и наших детей – ради будущего», - призвал Запорожский митрополит.
ForUm

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