Прокуратурой Киевской области задержаны два руководителя коммунальных предприятий области, которые посредством еще одного лица требовали и получили неправомерную выгоду от частных предпринимателей за поставки ими продукции в заведения общественного питания, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Кроме этого, чиновники занимались растратой и завладением бюджетных средств. В частности, во время досудебного расследования установлено, что они незаконно перечислили 96 тыс. грн бюджетных средств на счета предпринимателей за продукцию, которая в действительности не поставлялась, зато требовали вернуть средства, но наличными.

Также от предпринимателей требовалось после проведения расчетов, еще возвращать наличными 20% в качестве «откатов» от суммы реально поставленной продукции.

18 апреля после передачи денежных средств в сумме более 96 тыс. грн у руководителей коммунальных предприятий проведены неотложные обыски, в ходе которых выявлена и изъята неправомерная выгода и оружие.

В настоящее время продолжаются неотложные следственные (розыскные) действия, директоров коммунальных предприятий задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, трем злоумышленникам готовится сообщение о подозрении в получении неправомерной выгоды и завладении бюджетными средствами (уголовные правонарушения, предусмотренные ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины) и избрание меры пресечения.