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В результате ДТП на португальском острове Мадейра в среду, 17 апреля, погибли 29 человек. Согласно заявлению президента Португалии Марселу Ребелу де Соуза, все погибшие туристы являются гражданами Германии, сообщает DW.

По данным местных спасательных служб, авария произошла в среду примерно в 18.30 по местному времени (20.30 по Киеву) в местечке Канису, расположенном восточнее административного центра острова Фуншал. Автобус, перевозивший около 50 туристов, потерял управление на повороте, съехал с дороги и упал на крышу жилого дома. 

Как сообщил мэр Канису Фелипе Соуза португальскому телеканалу RTP3, на месте трагедии погибли 11 мужчин и 17 женщин. Еще одна женщины скончалась от травм в клинике. По данным местных СМИ, все погибшие были в возрасте от 40 до 50 лет.

Как сообщило португальское агентство Lusa, не менее 27 человек получили травмы. Они доставлены в окрестные больницы.

В связи с трагедией власти острова объявили трехдневный траур, который будет действовать с четверга, 18 апреля, по субботу, 20 апреля.
ForUm

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