Внезапная встреча произошла несколько дней назад на нефтяной платформе в Сиамском заливе. Работники увидели собаку в воде и вытащили его с помощью веревок. Об этом сообщает Фокус со ссылкой на CNN.

Как животное оказалось за 220 километров от берега, работники не знают. Когда они увидели пса, рядом не было кораблей, или рыбацких лодок. Хотя, они уверены, что, скорей всего пес потерялся, упав с лодки, а потом просто плыл, пока не добрался к платформе.

Пса напоили, накормили и дали ему имя Бунрод (в переводе с тайского: «спасенный от кармы»). Его спаситель, работник нефтяной платформы, Витисак Паялау рассказал, что пес так устал от борьбы с волнами, что даже не лаял, просто смотрел на людей и ждал спасения.

Несколько дней Бунрод прожил с нефтяниками. Ему оборудовали спальное место и кормили деликатесами, только крепко привязали, чтобы он снова не упал в воду.

А когда его торжественно доставили на берег, то его встречала целая толпа. Пса даже украсили праздничным венком.

Сейчас пес под присмотром ветеринаров. Паялау пообещал, что заберет пса домой, если его хозяин не объявится.