На сегодня действительные виды на жительство в Польше имеет более 186 тыс. граждан Украины. Об этом во вторник, 16 апреля, заявил, что пресс-секретарь Управления по вопросам иностранцев Якуб Дудзяк, сообщает «Польское радио».

По его словам, в первом квартале 2019 года число иностранцев с действительными видами на жительство в Польше увеличилось на 11 тыс. человек.

Он добавил, что наибольший рост касается граждан Украины.

По данным Управления по вопросам иностранцев, в первом квартале этого года наибольший рост количества разрешений на пребывание касался, в первую очередь, граждан: Украины - увеличение на 7,6 тыс. до 186,5 тыс. человек, Беларуси - на 1,3 тыс. до 21,5 тыс. человек, Грузии - на 0,5 тыс. до 3,4 тыс. человек, Индии - на 0,3 тыс. до 9,1 тыс. человек, а также Непала - на 0,2 тыс. до 1,8 тыс. человек.

В начале апреля этого года действительные виды на жительство в Польше имели 383 тыс. иностранцев. По данным на 1 января 2019 года и 2018 года это число составляло соответственно 372 тыс. и 325 тыс. человек.

Отмечено, что больше всего увеличилось число разрешений на временное пребывание (увеличение на 7,8 тыс.), а также на постоянное пребывание (увеличение на 2,3 тыс. Человек). Большинство иностранцев имеют разрешения на временное пребывание, связанное с работой.

Также в этом году решение о предоставлении международной защиты получили 96 иностранцев. Это были, в основном, граждане: России - 39 человек, Украины - 9 человек и Таджикистана - 9 человек. Негативные решения были выданы 515 людям.

Напомним, по данным на декабрь 2018 года, в Польше действующие виды на жительство имеют около 200 тыс. иностранцев из-за пределов Европейского Союза, 138 тыс. из них - это граждане Украины.