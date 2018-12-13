Сейчас в Польше действующие виды на жительство имеют около 200 тыс. иностранцев из-за пределов Европейского Союза, 138 тыс. из них - это граждане Украины. Об этом в среду, 12 декабря, заявил пресс-секретарь Управления по вопросам иностранцев Польши Якуб Дудзяк, сообщает Польское Радио.

Управление сообщает, что из 200 тыс. сейчас действующих разрешений на временное проживание больше всего имеют граждане Украины - 138 тыс., Индии - 7,7 тыс., Вьетнама - 7 тыс., Китая - 7 тыс. и Беларуси - 5 тыс. 64% из них - это лица в возрасте от 20 до 39 лет, 23% - лица в возрасте от 40 до 59 лет, а 10% - это лица моложе 20 лет.

«Самым популярным регионом является Мазовецкое воеводство, где сейчас эти разрешения имеют примерно 64 тыс. человек, а также Великопольское и Малопольское воеводства - по 20 тыс. человек, Нижнесилезское - 13,5 тыс. человек и Силезское воеводство - 13 тыс. человек», - сообщил Дудзяк.

Большинство иностранцев из-за пределов ЕС находятся в Польше временно на основании виз. Управление по вопросам иностранцев напоминает, что лица, которые хотят остаться в Польше на более длительный период, представляют в воеводские управления ходатайство о выдаче разрешения на пребывание - чаще всего временное.

По словам Дудзяка, сейчас действующие разрешения имеют примерно 290 тыс. иностранцев из-за пределов ЕС, в частности 200 тыс. Из них - это временное пребывание.

Примерно 77 тыс. нынешних разрешений на пребывание в Польше выданы на срок до 1 года, примерно 71 тыс. - от 1 до 2 лет, а примерно 53 тыс. - от 2 до 3 лет.

Напомним, в Национальном банке Украины ожидают, что в 2019 году интенсивность трудовой миграции из Украины в Польшу значительно снизится.