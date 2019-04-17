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Оперативники Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области объявили в розыск подозреваемого в убийстве, которое произошло в ночь с 15 на 16 апреля на улице Леся Курбаса в областном центре.

По данным пресс-службы облполиции, это житель Тернополя Горбатюк Андрей Петрович, 3 ноября 1993 года рождения.

Просьба к гражданам, которые видели это лицо или располагают информацией о месте пребывания разыскиваемого, - сразу сообщить в полицию по телефонам: (0352) 27-11-70, (0352) 27-12-58, 067-471-66-23 или на линию 102. Анонимность гарантируется.

Несколько лет назад Горбатюк появился в программе «Говорит Украина». Он наращивал себе клыки, рога, разрезал пополам язык. И все – для того, чтобы выглядеть, как демон. Кроме того, супруги тату-мастера залили ему в глаза краску. На программе они утверждали, что убеждали парня этого не делать.

В ночь с 15 на 16 апреля ту же тату-мастера нашли убитой. Убийца нанес ей несколько ножевых ранений.  
ForUm

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