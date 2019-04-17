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Строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода находится в активной стадии, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

«Сегодня на мосту демонтируют крайние опоры, устанавливают балки автопроезда, бурят сваи в районе озера Русановское, а также устанавливают барьерное ограждение и обустраивают тротуары», - написал он в Facebook.

С осени прошлого года строителям удалось установить 19 вязов моста – с опережением запланированного срока работ.

Сегодня специалисты замыкают стыки арки и обустраивают левоповоротный съезд, осуществляют устройство дорожного покрытия на съезде на остров Рыбацкий.

«Есть мост, открытия которого много лет ждут жители Троещины, - отметил мэр. Подольско-Воскресенский мост уже много лет стоит в таком виде. Год назад мы активно начали вкладывать деньги в его достройку. Сейчас уже демонтируем ржавые конструкции, и уже летом этот мост будет выглядеть совсем по-другому», - сказал Кличко в коротком видео, которое записал у Подольско-Воскресенского мостового перехода.

По словам Кличко, власть делает все, чтобы к концу следующего года открыть автомобильное сообщение между левым и правым берегом через Подольско-Воскресенский мост и перейти к следующему этапу - строительству метро на Троещину.
ForUm

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