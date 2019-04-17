Военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады, которая дислоцируется в городе Владимир-Волынский, с оружием сбежал из воинской части. Об этом сообщает пресс-служба бригады в Facebook.

«Вечером 16 апреля с оружием самовольно оставил место несения службы военнослужащий срочной службы воинской части Григоренко Артем Станиславович», - говорится в сообщении.

На воинскую службу он призван в ноябре 2018 Братским районным военным комиссариатом Николаевской области. С января 2019 проходил срочную военную службу в 14 отдельной механизированной бригаде. Живет в селе Новомарьевка Братского района Николаевской области.

«Командованием воинской части приняты максимально возможные меры для установления места нахождения и задержания военнослужащего. Ведется усиленная розыскная работа совместно с представителями Военной службы правопорядка ВСУ и сотрудниками Национальной полиции», - говорится в сообщении.

Настоятельной просьбе ко всем, кто располагает информацией о местонахождении или передвижения военнослужащего Григоренко Артема Станиславовича, предоставить ее по телефонам (03342) 2-48-91; (03342) 3-31-00 или по номеру 102.