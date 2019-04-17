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Президент Петр Порошенко считает оценкой своих действий в качестве Верховного главнокомандующего поддержку его военными в первом туре президентских выборов.

«С гордостью сообщаю – голосование в первом туре в армии я выиграл. И для меня очень важна такая оценка меня не просто как Президента, а как Верховного Главнокомандующего. Особенно те, кто на фронте с 2014 - они воочию увидели, какое огромное расстояние прошли за это время ВСУ», - говорится в Twitter Главы государства.

 


 

 
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