Президент Петр Порошенко считает оценкой своих действий в качестве Верховного главнокомандующего поддержку его военными в первом туре президентских выборов.
«С гордостью сообщаю – голосование в первом туре в армии я выиграл. И для меня очень важна такая оценка меня не просто как Президента, а как Верховного Главнокомандующего. Особенно те, кто на фронте с 2014 - они воочию увидели, какое огромное расстояние прошли за это время ВСУ», - говорится в Twitter Главы государства.
З гордістю повідомляю - голосування в першому турі в армії я виграв.І для мене дуже важлива така оцінка мене не просто як Президента, а як Верховного Головнокомандувача. Особливо ті, хто на фронті з 2014 - вони на власні очі побачили, яку величезну відстань пройшли за цей час ЗСУ— Петро Порошенко (@poroshenko) 16 апреля 2019 г.
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