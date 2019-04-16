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Киев занял 34-е место в рейтинге сервиса StartupBlink, поднявшись с 63-го, сообщает 112 Украина.

По данным сервиса, Киев занял 34-е место из более чем тысячи городов, а Украина – 31-е место более чем среди сотни стран.

Среди украинских городов в рейтинге также есть Одесса (235-е место), Львов (299-е место), Харьков (435-е место) и Днипро (561-е место).

В столице насчитали 321 стартап. В предыдущем рейтинге Киев занимал 63-е место и поднялся сразу на 29 позиций.

В глобальном рейтинге стартап-экосистем от StartupBlink Украина поднялась на четыре позиции и заняла 31 место.

Согласно рейтингу, среди городов первые три места по-прежнему удерживают Сан-Франциско, Нью-Йорк и Лондон. Среди стран - США, Великобритания и Канада.

Позиция страны в рейтинге зависит от количества проектов, их качества и бизнес-среды стартап-экосистемы.

Позиция города - от того, насколько сильна экосистема и основана на собственном алгоритме авторов отчета.

Добавлять стартапы и организации можно самостоятельно и бесплатно, но все проходят обязательную верификацию.

Отметим, что StartupBlink - это глобальная карта экосистем стартапов, которая показывает состояние стартапов по всему миру. В основе StartupBlink находится постоянно обновляемый глобальный каталог стартапов, коворкинг-площадок, инвесторов, технических репортеров и крупнейших стартап-организаций в мире.

 
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