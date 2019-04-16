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Международная компания Mastercard увеличила лимит на бесконтактные операции без ввода PIN-кода. 

«С 12 апреля международная платежная система Mastercard увеличила лимит на бесконтактные операции без ввода PIN-кода со 100 грн до 500 грн», - сообщает Кредобанк.

В банке добавили, что платежи через Google Pay и Apple Pay не попадают под такие ограничения – по ним лимиты устанавливает владелец терминала.

Как сообщает Finclub, директор по развитию бизнеса Mastercard Юрий Батхин заявил, что 95% всех бесконтактных платежей вписываются в лимит до 500 грн.

Он уточнил, что при оплате смартфоном через цифровые кошельки Google Pay и Apple Pay вводить PIN-код даже для платежей свыше 100 гривен не нужно, поскольку «клиент уже прошел идентификацию».
ForUm

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