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Чтобы защитить виноградники от заморозков, которые охватили на днях Европу, французские и английские виноделы зажгли тысячи костров на своих виноградниках.

Об этом сообщает Европейская правда.

На странице ресурса Severe Weather Europe в Facebook размещена фотография, сделанная в ночь с 13 на 14 апреля, на которой изображен французский муниципалитет Арбуа на востоке страны (департамент Юра).

Также ресурс опубликовал фото из Великобритании, где в ту же ночь зажгли 1500 свечей на английских виноградных угодьях.

Отмечается, что суровые погодные условия сохраняются в Европе и 15 апреля. На данный момент циклон движется на север вдоль побережья Ирландии. Бури ожидаются от Ирландии до Турции.

Как сообщал ForUm, ближайшей ночью в большинстве областей Правобережья Украины, кроме южной части ожидаются заморозки.
ForUm

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