Ближайшей ночью в большинстве областей Правобережья Украины, кроме южной части ожидаются заморозки, сообщила синоптик Наталья Диденко.
«На Левобережье небо прикроет дождевыми облаками и поэтому температура воздуха удержится от «минусов», - написала она в Facebook.
Там, где дожди, днем +10 + 14 градусов, где сухо – + 6 + 11 градусов.
В Киеве завтра без осадков, однако холодно, ночью около нуля, местами заморозки 0-3 градуса, завтра днем 6 + 8 градусов.
Во вторник осадки распространятся на всю Украину, на Западе 16 апреля возможен мокрый снег.
По данным Гидрометцентра, 15 апреля в западных, Житомирской, в Киевской областях сильные заморозки в воздухе 0-3 °, (II уровень опасности, оранжевый), в Черниговской и Сумской областях заморозки на поверхности почвы 0-5 ° (I уровень опасности, желтый ).
Ночью 16 апреля в западных областях сильные заморозки в воздухе 0-5 °, (II уровень опасности, оранжевый).
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