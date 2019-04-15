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Украинский политзаключенный Владимир Балух написал письмо из российской колонии города Торжок украинской активистке, жительнице латвийского города Елгава Татьяне Лазде.

«Когда совсем опускают руки и хочется кричать «и провались все пропадом», вот такие письма заставляют собрать себя в кучу, плюнуть на любую промосковскую украинскую (и не только) нейтральную культурную нечисть, и снова стоять с «табличками» в пикетах вот за них, и поддерживать, и помогать Украине», - написала она в Facebook.

«Главное сейчас — чтобы Украина выстояла, а значит, победила!» - написал Балух.

Напомним, в конце марта украинца этапировали в ИК-4 Торжка Тверской области, где он будет отбывать наказание.
ForUm

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