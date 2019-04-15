В эфире телеканала «Интер» вышел 26-й выпуск еженедельной программы «Слово Предстоятеля», в котором Блаженнейший Онуфрий рассказал о том, каким должен быть руководитель.

Фото: УПЦ

«.. Кто хочет быть бо́льшим между вами, да будет вам слугою. А кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мк. 10:41-45), – эти евангельские слова растолковал Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля», который вышел на телеканале «Интер» в субботу, 13 апреля, сообщает официальный сайт УПЦ.

Архипастырь подчеркнул величие жертвы, которую Господь совершил ради спасения рода людского: «Он не имел ни единого греха, все, что Он взял на себя – это были только наши грехи, и пострадал Он только за наши грехи. Это величие жертвы Божественной любви».

Также, по слову Блаженнейшего Владыки, эта евангельская история учит нас тому, каким должен быть руководитель.

«В мире есть такие правила, согласно которым, когда человек становится руководителем, начальником, то он благодетельствует, делает добро своим друзьям, знакомым, и наказывает своих врагов, мстит тем, кого он не любит, – пояснил он. – Но по Божиему власть должна выражаться по-другому. Господь говорит: если ты хочешь быть большим среди всех, то будь для всех слугою, если ты хочешь быть первым среди всех, ты должен быть всем рабом. Вот это и есть образ руководителя, который Господь описал нам и к которому мы должны идти».

Митрополит Онуфрий отметил, что руководитель несет очень тяжелый и большой крест, «и если он несет его достойно, так, как указывает Господь, если он не делает людей своими рабами, а сам себя порабощает ради пользы других, то этот руководитель совершает свое служение правильно и будет иметь у Бога большую награду».

«Мы сейчас будем избирать президента своей страны, Украины. Я бы хотел, чтобы тот президент, которого Бог поставит в нашей стране, чтобы он помнил, что президент – это тот человек, который должен быть для всех рабом, который должен себя принести людям в жертву, а не людей приносить в жертву себе. Это тяжелое служение, очень жертвенное служение, но если это служение совершать по-Божиему, то оно является очень полезным и спасительным для человека», – подытожил Предстоятель Украинской Православной Церкви.