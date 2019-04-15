В информационном бюллетене Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины №3/2019 опубликовано изменение №2 в ГСН В.2.3-15: 2007 «Автостоянки и гаражи для легковых автомобилей», которым нормирована возможность проектировать перехватывающие автостоянки в крупных городах Украины для разгрузки центра от чрезмерного количества автомобилей. Норма вступает в действие с 1 июля 2019 года, сообщили ForUm’у в пресс-службе ведомства.

«Практика организации перехватывающих автостоянок очень распространена в Европе и других странах мира. Во-первых, это значительно облегчает движение транспорта в больших городах, во-вторых, разгружает центральные районы от избыточного количества автомобилей, уменьшая проблемы с парковками и пробками на дорогах. Как это работает? Владелец авто перед заездом в центр города может оставить свой автомобиль на такой парковке и пересесть на общественный транспорт, чтобы удобно добраться до места назначения. Создание таких перехватывающих парковок в Украине нормировано в новых изменениях в ГСН относительно автостоянок и с 1 июля они вступают в силу», - написал заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

Создание перехватывающих парковок на въезде в центральные районы крупных городов будет способствовать:

- уменьшению пробок на дорогах;

- решению проблем с нехваткой парковок;

- повышению экологического состояния городов;

- налаживанию транспортного движения в центральных районах городов.

Согласно изменениям в ГСН, перехватывающие автостоянки должны располагаться вблизи железнодорожных станций, авиационных терминалов, станций метрополитена, остановок маршрутного такси и другого общественного транспорта, расположенного на подъезде к центральной части города. Минимальное расстояние до указанных объектов – 150 м.

До 50% машиномест на перехватывающих автостоянках должны предусматриваться для длительного хранения авто (в течение дня), до 25% машиномест - для кратковременного хранения (на несколько часов).