С 2008 года четыре компании, связанные с группой «Приват» Игоря Коломойского, получили топливных подрядов примерно на 7,43 млрд грн. Меньше миллиарда в это время получила «Укртатнафта» на оптовых поставках. Об этом сообщается в «Вестнике государственных закупок» и системе «Прозорро», пишут Наші гроші.

«Приватовцы» меняют компании, которые получают господряды, через несколько лет работы. Старые юрлица закрываются, налоговые долги по ним решаются уже в суде, а на тендеры выходят новые юрлица, осуществляющие управление сетью АЗС», - говорится в материале.

Крупных отдельных подрядов «приватовцы» не получали, поскольку не участвовали в оптовых закупках Укрзализныци и Минобороны, ограничиваясь подрядами на поставку топлива через АЗС.

Исключение были только со стороны контролируемой «приватовцами» «Укртатнафты». Во времена второго правительства Юлии Тимошенко в конце 2000-х годов, «Укртатнафта» выиграла несколько подрядов Укрзализныци на 0,54 млрд грн. В следующий раз «Укртатнафта» появилась в господрядах в 2014 году, продав Министерству обороны топлива на 187,730 млн грн. И закупка состоялась через неделю после заявления замгубернатора Днепропетровщины Бориса Филатова о том, что Игорь Коломойский с личных денег оплатил топливо для воинских частей Южного оперативного командования.

3,79 млрд грн - ООО «Производственно-торговая фирма «Авиас» (2008-2016 годы).

Харьковская «ПТФ «Авиас» с июля 2017 находится в состоянии прекращении через банкротство. Она записана на «приватовские» офшоры: Виргинские «Еверрин Коммершиал С.А.», «Елброуф Интернашионал Корп.», «Креонтас Коммершиал Лтд» и «Пристелли Холдингз Инк.», «Денниелли Лимитед», Белизский «Кендлвуд Файненсиал Корп.» , «Хелифилд Холдингз Лимитед», «Дивелопмент Инвесторс Лимитед», «Монтелино Инвестментс Лимитед» и «Ред Ленд Инвесторс Лимитед» и «Волкано Холдингс Лтд» с Маршалловых островов.

1,67 млрд грн - ООО «Ливайн Торг» (с 2018 по сей день).

Днипровская «Ливайн Торг» с уставным капиталом 3 тыс. грн. создана в июле 2017 года. Основательницей была Ирина Гаврилюк, а затем фирму переписали на Ирину Лебедеву. Сейчас она принадлежит Ольге Жиронкиной из Днипра, директором является Сергей Заяц. Жиронкина руководит харьковским ООО «Дагомея» Натальи Доршаковой, которое тоже закрывается из-за банкротства с 2017 года Екатериной Бакрадзе. Последняя также ликвидирует «ПТФ «Авиас».

1,12 млрд грн - ООО «Альянс Эволюшн» (2017-2018 годы).

Сейчас «Альянс Эволюшн» записан на пять офшоров: «Деззлинг Инвестментс Лимитед» с Сейшельских островов, «Делстанто Холдингс Лтд» с Кипра и «Сенбиан Инвестмент Лимитед», «Найтентра Коммершиал Лимитед» и «Ривадж Лимитед» с Белиза.

Менеджером по продажам является Денис Садловский, который в сентябре 2016 году был принят на аналогичную должность в «приватовское» ООО «Пром Гарант Плюс» с должностным окладом 1450 грн. Ранее он работал в ООО «Торговый дом «Авиас» из группы Игоря Коломойского.

Экс-основательница «Альянс Эволюшн» Ирина Афонина руководит донецким ЗАО «Ойлсервис» кипрских «Юнал Холдингз Лтд», «Мошон Инвестментс Лимитед», «Казерта Трейдинг Лимитед» и «Дакстон Холдингз Лимитед». Последняя является одной из фирм-учредителей компаний, через которые летом 2014 с «Приватбанка» выводились средства, полученные в качестве кредитов банка. Налоговики связывают офшор «Мошон Инвестментс Лимитед» с группой «Приват».

0,85 млрд грн - ООО «Торговый дом« Авиас »(2014-2017 годы).

Днипровская фирма зарегистрирована в одной секции дома с негосударственным открытым пенсионным фондом «Приватфонд» на офшоры «ГРАНДОС Ентерпрайзес Лтд» с островов Сент-Китс и Невис, «Нултон Кэпитал Инк.» И «Би-Си Карго Сервисес Лимитед» с Виргинских островов и « Силвердейл Оверсиз Лтд.» и «Хиллфорд Сервисез Лтд.» с Белиза.