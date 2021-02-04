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Нафтогаз как акционер более 50% акций Укрнафты поручил наблюдательному совету компании провести изучение и предварительное рассмотрение разделения активов Укрнафты между НАК и миноритарными акционерами.

Об этом говорится в письме главы правления Нафтогаза Андрея Коболева к секретарю наблюдательного совета Укрнафты Яне Мануиловой, сообщает «Экономическая правда».

«Просим на ближайшем заседании Наблюдательного совета ПАО «Укрнафта» рассмотреть этот вопрос и утвердить календарный план и необходимые меры по его реализации (утверждении состава рабочей группы, проведение отбора и утверждения компании для проведения оценки активов из числа «большой четверки», проведение отбора и утверждения компании - юридического советника для сопровождения процесса распределения активов и т.п.)», - говорится в документе.

«Нафтогаз Украины» принадлежит 50% + 1 акция Укрнафты. Группе компаний, связанных с бывшими акционерами Приватбанка, среди которых в частности Игорь Коломойский - около 42% акций.

Нардеп и соратник олигарха Игоря Коломойского Игорь Палица подтвердил, что группа «Приват» управляет Укрнафтой с 2003 года (Палица был председателем правления компании в 2003-2007 годах).

 
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