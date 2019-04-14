В работе популярнейших сервисов Instagram, Facebook и WhatsApp произошел очередной глобальный сбой. Об этом сообщается на сайте Downdetector, который отслеживает неполадки.

Сообщается, что проблемы в работе Facebook наблюдаются с 6:28 по времени Восточного побережья США (13:28 по киевск.), проблемы в работе Instagram – с 6:33.

О сбоях в WhatsApp пользователи начали информировать в 06:58 по времени Восточного побережья США (13:58 по киевск.). Они указывают на проблему с отправлением и получением сообщений (45%), с соединением (40%) и входом в систему (14%).

Больше всего на неполадки жалуются пользователи в Великобритании, Франции, Италии, Греции, Чехии и Сингапуре.

Напомним, Facebook выделил генеральному директору Марку Цукербергу 20 миллионов долларов на его личную безопасность.