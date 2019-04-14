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В Донецкой области из-за обвала на шахте погиб работник шахты, еще двое травмировались. По данному факту правоохранители начали проверку, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Как отметили в прокуратуре, утром 13 апреля во время выполнения работ по цементации купольной части сообщения вентиляционного ствола и прохода чистки зумпфа при перемещении полка перекрытия вентиляционного ствола блока, произошел перекос, через который работники предприятия упали в зумпфов часть вентиляционного ствола.

В результате падения 40-летний проходчик и 30-летний помощник начальника участка получили тяжелые телесные повреждения, а 27-летний проходчик получил тяжелые травмы, из-за которых погиб на месте.

В настоящее время досудебное расследование по данному факту продолжается, устанавливаются обстоятельства происшествия.
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