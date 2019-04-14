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В ночь на субботу, 13 апреля, украинские пограничники задержали контрабандистов, которые пытались вывезти в Беларусь 800 килограммов сала в подводах, запряженных лошадьми, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

«В результате совместных действий сотрудников оперативных подразделений Северного регионального управления Госпогранслужбы и пограничников отдела «Пища» Луцкого отряда возле границы задержаны трое местных жителей Шацкого района без документов. Они двумя подводами перевозили 28 мешков сала» – говорится в сообщении, на официальном сайте.

На нарушителей было составлены админпротоколы по статьям «Нарушение пограничного режима, режима в пунктах пропуска через государственную границу Украины или режимных правил в контрольных пунктах въезда-выезда» и «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».
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