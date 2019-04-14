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Украинские предупредили о заморозках в отдельных областях страны. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

«Ночью 15 апреля в западных, Житомирской, в Киевской областях сильные заморозки в воздухе 0-3°, (II уровень опасности, оранжевый), в Черниговской и Сумской областях заморозки на поверхности почвы 0-5° (I уровень опасности, желтый)», - сообщили в пресс-центре.

Напомним, синоптики предупредили, что украинцев ждут прохладные выходные.
ForUm

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