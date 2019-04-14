Украинские предупредили о заморозках в отдельных областях страны. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.
«Ночью 15 апреля в западных, Житомирской, в Киевской областях сильные заморозки в воздухе 0-3°, (II уровень опасности, оранжевый), в Черниговской и Сумской областях заморозки на поверхности почвы 0-5° (I уровень опасности, желтый)», - сообщили в пресс-центре.
Напомним, синоптики предупредили, что украинцев ждут прохладные выходные.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время