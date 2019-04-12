Выходные в Украине будут преимущественно холодными, только на востоке и юге страны будет теплее. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Она подчеркнула, что в субботу-воскресенье в течение дня на западе и севере ожидается +7-12 градусов, в центре +10-15 градусов, на юге и востоке +14-18 градусов. Дожди наиболее вероятные 13 апреля в восточной части Украины, 14 апреля - на юге. На остальной территории без существенных осадков.

По прогнозу синоптика, в Киеве 13-14 апреля будет преобладать прохладная погода, температура воздуха +8-10 градусов, однако существенные осадки маловероятны.

При этом Диденко подчеркнула, что на следующей неделе на западе и на крайнем севере возможны местами заморозки. Потепление в Украине предполагается ориентировочно со среды.