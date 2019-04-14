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В субботу, 13 апреля, пограничники с состава Объединенных сил в пункте пропуска «Майорское» задержали женщину, которая в ноябре 2018 года помогала в организации «выборов» главаря «Донецкой народной республики». Об этом сообщаеся на странице операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Как сообщается, жительницу города Енакиево, которая в 2018 году стала секретарем территориальной избирательной комиссии во время проведения «выборов», задержали в КПВВ «Майорское» при попытке попасть на подконтрольную украинской власти территорию.

«Задержана руководила деятельностью избирательной комиссии, чем способствовала организации и проведению незаконных выборов на временно оккупированной территории», - говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Сейчас задержанная передана сотрудникам Службы безопасности Украины.

«Задержанной объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, за которое предусмотрено ограничение свободы на срок до трех лет или лишения свободы на тот же срок», - добавили в ведомстве.

Напомним, за сутки сепаратисты 14 раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая наших защитников из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
ForUm

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