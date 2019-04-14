Украинский омбудсмен Людмила Денисова отправилась в Российскую Федерацию на суд по захваченным украинским морякам. Об этом сообщается на Facebook украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

Поздно вечером она написала, что выезжает поездом в Москву.

«Планирую быть на судебных заседаниях в Лефортовском суде о продлении сроков содержания под стражей наших 24 военнопленных моряков», - говорится в сообщении.

Она также надеется встретиться с директором ФСБ Александром Бортниковым и с советником президента РФ, председателем совета при президенте РФ по развитию гражданского общества Михаилом Федотовым.

«В очередной раз буду настаивать на том, чтобы мне все же дали разрешение на посещение наших ребят, которые уже почти пять месяцев находятся в российском плену», - указано в сообщении.