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Сохранение санкций против России является одним из вопросов, по которым согласны обе основные политические партии США.

Об этом Посол США в России Джон Хантсман заявил Радио Свобода.

«Этот вопрос в Сенате США объединил почти 100 процентов республиканцев и демократов», - сказал он.

Как отметил посол, в американской политике мало позиций, которые объединяют республиканцев и демократов, однако вопрос санкций против России — один из них.

У американских сенаторов вполне определенное жесткое мнение по отношению к недружественному поведению России — аннексии Крыма, ситуации на Донбассе, вмешательству в выборы, а также к вопросам, связанным с законом Магнитского.

«Конгрессмены единодушно относятся к этим вопросам и к тому, как мы должны реагировать», - сказал он.

Посол подчеркнул, что Вашингтон привержен делу защиты территориальной целостности Украины, и что вопрос аннексии Крыма Москвой и конфликта на востоке Украины является «основной причиной нашего отдаления от России».

Напомним, ПАСЕ приняла решение по России.
ForUm

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